COM perdeu a droga rosa na noite no Mollon

Traficantes de drogas perderam boa parte da droga que seria comercializada na noite desta sexta-feira no bairro Mollon em Santa Bárbara D’Oeste. Ação da Guarda Municipal terminou com a apreensão de grande material, que estava envolvido em plástico rosa.

A equipe fazia patrulhamento por volta das 19:30 na rua do Manganês e deparou com C.O.M., 47, que já era de conhecimento da equipe ter antecedentes criminais por Tráfico de Drogas. Ao ver a viatura da GM, ele virou rapidamente o rosto tentando se ocultar, mas foi abordado e já constatado um pó branco no nariz.

Ao ser indagado, informou ter usado cocaína. Em busca pessoal nada de ilícito foi localizado, no momento da abordagem a esposa de C. apareceu na janela da casa. Em diálogo com ela, foi comentado com ela sobre seu esposo ser usuário de drogas ela falou que ja tinha conhecimento informou ainda trabalhar o dia todo e não saberia informar se no interior da casa haveria algo ilícito e que fazia questão que a equipe verificasse a residência.

Sendo então liberada a entrada da Equipe, localizado logo na entrada da residência que é um sobrado, sob a escada uma caixa contendo uma sacola cheia de frascos plásticos transparente, 2 sacolas plásticas com pipetas utilizadas para acondicionar cocaína vazios.

No interior da residência foi localizado em um dos quartos uma sacola plástica a qual tinha no seu interior 239 pipetas de Cocaína e 110 porções de maconha e uma sacola com diversos saquinhos de cor rosa geralmente utilizado para armazenar cocaína.

C., que acompanhou a busca na casa, informou que apenas guardava a droga pois passava por dificuldades financeiras e que recebia para isso R$ 100 por semana.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão a C. e feito o uso de algemas conforme Decreto Federal 8.858/16. Conduzido ao Plantão Policial e ao relatar os fatos ao Del Pol Dr Gelson Aparecido de Oliveira Barreto o mesmo ratificou a voz de prisão a Celso o autuando em Flagrante por Tráfico de Drogas , artigo 33 da lei de Drogas ,11343/06, sendo todas as drogas e embalagens devidamente apreendidas e Celso recolhido de forma provisória na cadeia pública local para posteriormente ser apresentado em audiência de Custódia.