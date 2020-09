Perdeu a droga e o dinheiro no Batagin

Um homem de 25 anos foi detido com drogas e dinheiro proveniente do tráfico na tarde desta terça-feira em Santa Bárbara d’Oeste. A apreensão e a prisão aconteceram na rua Ipanema, Jardim Batagin.

A Equipe Tática da Guarda Municipa em patrulhamento pelo bairro Jd Batagim SBO, mais precisamente pela rua Ipanema, quando avistou A.P., 25, que saía de uma área verde ao lado de um muro.

Ele foi abordado e realizada busca pessoal. Foram localizados na mão direita dele R$ 10 e uma porção de cocaína no bolso da bermuda, 2 pedras de crack e R$ 58 em cédulas diversas.

Indagado, A.P. alegou ser usuário e que estava naquele local pois havia feito a compra de entorpecentes para consumo e que o dinheiro era proveniente de seu trabalho. Feitas buscas agora no local onde localizou ao lado do muro uma sacola plástica a qual tinha no seu interior 29 porções de maconha, 33 pedras de Crack e 17 papelotes de cocaína.

Foi dada voz de prisão e o rapaz conduzido ao Plantão Policial. Após relato dos GMs, o delegado ratificou a voz de prisão e autuando em Flagrante por Tráfico de Drogas recolhendo o mesmo a cadeia pública local.