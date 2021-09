Perdeu a droga colorida e a liberdade no são Fernando

Um homem que provavelmente vendia drogas acabou se dando meio mal e meio bem na madrugada desta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. A Guarda Municipal tentou abordar o homem, que fugiu, por volta da 1h20 na região do bairro São Fernando.

O time do sub Firmino e dos GMs Siloni e José patrulhava o bairro São Fernando e, na rua Antônio Miranda Filho, deparou-se com um homem que ao ver que seria abordado tentou fugir. L. H. S. L. passou pelas ruas Ametista e Décio Jacinto Ribeiro onde foi abordado.

Ele dispensou uma bolsa que trazia nas mãos no telhado da garagem da residência. Submetido a revista pessoal nada de ilícito localizado somente R$67.

Recuperada a bolsa e nela contendo a quantia de 77 porções de maconha, 73 porções de cocaína e 56 porções de crack. Indagado a respeito disse que estava passando por necessidade por este motivo iria receber o valor q estava consigo para guardar esta droga. Dados apresentados ao plantão policial para autoridade de plantão que ratificou a prisão em flagrante delito por tráfico de drogas.