Pequenos Passos promove primeira colônia de férias inclusiva

O espaço terapêutico Pequenos Passos, dedicado à criança autista e com deficiência intelectual, promoverá uma colônia de férias dos dias 07 a 18 de dezembro e 4 a 15 de janeiro. A colônia, que receberá crianças de 1 a 10 anos de idade, contará com atividades recreativas adaptadas, incluindo brincadeiras, músicas, oficinas sensoriais e também atividades aquáticas. O evento acontecerá no próprio espaço do Pequenos Passos na Rua José de Alencar, 304, Vila Pires. As inscrição já estão abertas e as vagas são limitadas.

Pela importância de seguir as diretrizes do distanciamento social devido à pandemia, as atividades serão separadas por faixa etária com horários previamente agendados e espaçados, a fim de evitar aglomeração e receber as crianças com segurança. Para agregar muitas famílias, há pacotes diferenciados e de diversos valores. Também há a opção de pagar parcelado no cartão de crédito.

A pedagoga Luciene Matos enfatiza que a colônia será aberta para todas as crianças e convida a todas para participar. “Entendemos a importância e estimulamos a inclusão entre as crianças atípicas e típicas. Por isso, organizamos essa colônia de férias para que essas crianças se sintam acolhidas e abraçadas.”

Para a psicopedagoga Katlyn Moscardini a colônia de férias é uma maneira de amenizar os sofrimentos que este ano causou, principalmente para as crianças. “Desenvolvemos uma colônia de férias para proporcionar aos pequenos momentos de diversões, distrações e alegrias, possibilitando assim que o ano termine de maneira um pouco mais leve”, afirma.

O Pequenos Passos oferece atendimento pedagógico, psicológico, fisioterapêutico, fonoaudiológico, terapia ocupacional e integração sensorial para crianças do TEA, com Deficiência Intelectual e Dificuldades Comportamentais. É utilizada a Intervenção em ABA, um tratamento individualizado pensado para o desenvolvimento pleno da criança, potencializando suas habilidades enquanto aprende brincando, respeitando seus próprios limites para que o processo terapêutico seja leve.

Saiba mais

Nós levamos a saúde e segurança a sério. Como medida de prevenção, fechamos nosso espaço terapêutico por tempo indeterminado. Nesse período tudo ficou silencioso por aqui. Por outro lado, a criançada se encheu de energia. Afinal, eles estão animadíssimos para se divertirem quando e o quanto puderem. Haja tempo, paciência e criatividade para ocupar os dias dos pequenos. Não se preocupe — nós vamos ajudá-lo! Reabrimos quando tudo estava mais seguro, seguindo todas as normas sanitárias e de saúde. Retomamos os atendimentos, mas pensamos em proporcionar algo a mais para as famílias e crianças atípicas, um período dedicado a atividades lúdicas e divertidas durante o período de férias da criançada. Sim, uma colônia de férias! A primeira colônia de férias com atividades para nossas crianças autistas, com síndrome de Down e todas que queiram participar desse momento único de aprendizados, diversão e novas amizades.

Contato

Endereço: Rua José de Alencar, 304, Vila Pires. Santa Bárbara d’Oeste – São Paulo

Whatsapp: (19) 99931-3104

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/epequenospassos

Instagram: instagram.com/epequenospassos