Senhor dos Anéis e O Pequeno Príncipe invadem “Alex e os Monstros”

Depois de Robert Louis Stevenson, Lewis Carroll, Homero, Shakespeare e Agatha Christie, é a vez de Antoine de Saint-Exupéry e J.R.R. Tolkien participarem da coleção espanhola Alex e os Monstros. Publicada no Brasil pela Carochinha Editora, a série apresenta ao jovem leitor clássicos da literatura mundial para estimular a leitura por meio de um personagem que, inicialmente, não gosta de ler.

O escritor Jaume Copons e a ilustradora Liliana Fortuny propõem uma novidade no formato da narrativa. Ao longo de cada volume, misturam a tradicional prosa com os divertidos quadrinhos: tudo para cativar o leitor. Nesta quarta obra, Alex e os Monstros: A guerra do bosque, o protagonista Alex e os monstrinhos vão para uma excursão escolar e lá precisam evitar um novo conflito entre fadas e duendes.

“Fui dormir pensando se Antoine de Saint-Exupéry, o autor de O Pequeno Príncipe, não era o aviador da história, porque ele também foi piloto e também sofreu um acidente com seu avião no deserto do Saara. Aquela noite sonhei com o asteroide B612, o planeta do pequeno príncipe.”

(Alex e os Monstros: A guerra da bosque, p. 48)

Já no 19º volume na Espanha e com mais de 600 mil leitores ao redor do globo, a série deve incentivar o hábito pela leitura por muitas gerações do público infantojuvenil brasileiro – o planejamento da editora é de que sejam publicados em média dois livros da coleção por ano no Brasil. Mais de 60 mil exemplares da série já chegaram até a casa de pequenos leitores em território nacional, a maior parte deles por meio do maior clube de assinatura de livros infantis do país.

Alex e os Monstros, seja para adultos ou pra crianças, é um registro de que personagens clássicos, como Alice, Pinóquio, Chapeuzinho Vermelho, o Patinho Feio e João Felpudo, sempre serão lembranças de preciosos momentos na companhia dos livros.

FICHA TÉCNICA

Título: Alex e os Monstros

Subtítulo: A guerra do bosque

Editora: Carochinha

Autor: Jaume Copons

Ilustradora: Liliana Fortuny

ISBN: 978-65-5949-008-0

Páginas: 152 páginas

Formato: 14,5 x 21 cm

Preço: R$ 44,90

Link de venda: https://www.carochinhaeditora.com.br/produto/alex-e-os-monstros-vol-4-a-guerra-do-bosque/

Faixa etária indicada: a partir de 8 anos

Sobre o autor: Jaume Copons nasceu em Barcelona, em 1966. Além dos livros e roteiros, também compôs músicas, anúncios e manchetes de programas e séries de televisão. No final de 2013 conheceu a ilustradora Liliana Fortuny e iniciou a série Agus y los Monstruos – título original em espanhol. Gosta de escutar a mesma música muitas vezes e ler vários livros ao mesmo tempo.

Sobre a ilustradora: Liliana Fortuny dedica metade de seu tempo a projetos de capas de discos, vídeos musicais, animações e, claro, livros. Na outra metade, Liliana aproveita para inventar universos fantásticos, ficar na varanda do apartamento em que mora em Barcelona, na Espanha.