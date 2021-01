Peol vai cuidar do trânsito em Americana

O prefeito de Americana Chico Sardelli bateu o martelo e decidiu colocar o ex-vereador e seu ex-assessor Pedro Peol como responsável pelo trânsito da cidade. “Amanhã (esta quinta) Peol começa a se informar a fundo sobre os processos dessa unidade que terá grandes responsabilidades para tornar nosso trânsito mais humano e inteligente.”⁣

Peol é o primeiro suplente de vereador do PV. Parte do governo tentou abrir espaço para ele com a saída de algum eleito, mas o projeto não vingou.