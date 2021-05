Cinco bares são fechados pela PM na noite deste sábado em Americana

Pelo menos 5 bares de Americana foram fechados pela Polícia Militar na noite deste sábado por irregularidades infringindo as restrições da pandemia.

São os estabelecimentos o Trips Lounge Bar, na Avenida Paulista, The Farm e John Gow na Rua Herman Muller e os bares Praça Brasil e Casa Beer Bar, na Avenida Brasil.

Todos os estabelecimentos encerraram as atividades após orientação da PM. Entre as principais irregularidades encontradas estão o funcionamento além do horário, aglomeração e a falta do uso de máscaras pelos presentes.

“Infelizmente ainda vemos que muitas pessoas não respeitam as medidas e, mesmo estando erradas, continuam com as práticas irregulares e colocam em risco toda a população” – comenta o 1º Tenente PM Tiago Augusto Costa e Silva, comandante da operação.

Os proprietários do The Farm e Joh Gow foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária para elaboração de boletim.

Os boletins de ocorrência elaborados pela Polícia Militar constando as irregularidades nos estabelecimentos serão encaminhados para o setor de fiscalização da prefeitura para medidas administrativas cabíveis.