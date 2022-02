Películas antivandalismo em carros. Já ouviu falar?

O número de assaltos a carros no trânsito está aumentando. Somente no Estado de São Paulo, 37.421 mil ocorrências foram registradas no ano passado, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Esses números correspondem a roubos de veículos ou ao interior dos carros.

Os criminosos aproveitam os carros estacionados nas vias públicas sem vigilância, além de quando os motoristas estão nos semáforos, desprevenidos e sem rota de fuga para agir.

Para se sentirem mais seguros, algumas opções são evitar deixar o carro nas ruas e buscar por rotas mais movimentadas, nas grandes cidades. Em outros casos, a alternativa é utilizar produtos que possam ser instalados no carro e ofereçam maior proteção.

É o caso de películas de vidro que, além de inibir a ação dos criminosos, pois não permitem que o interior do carro seja totalmente visível, ainda podem agregar o benefício de serem antivandalismo, o que impede que o vidro estilhasse e o criminoso tenha acesso ao interior do carro.

“Temos uma grande procura pelas películas antivandalismo, tanto para carros como para residências, porque, mesmo que haja uma tentativa de quebra, o criminoso não tem acesso ao interior e aos pertences dos clientes, e isso já evita um grande transtorno e trauma, seja em roubo ou em furto”, explica Junior Ruciretta, especialista em aplicação de películas e fundador da Multifilmes.