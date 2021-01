Pelé na Netflix: documentário sobre o Rei do futebol

A Netflix divulgou nesta quinta-feira (14), a data de estreia e o primeiro teaser do documentário “Pelé”, uma produção exclusiva do serviço de streaming. O filme vai mostrar a trajetória do rei do futebol durante os 12 anos mais importantes de sua carreira, de 1958, quando com apenas 17 anos conquistou a sua primeira Copa do Mundo, até 1970, quando se consagrou tri campeão mundial.

Segundo a divulgação, o documentário irá trazer entrevistas inéditas e exclusivas com o próprio Pelé, imagens raras de arquivo da vida pessoal e de lances incríveis do jogador, além de contar com a participação de grandes ex-companheiros do eterno camisa 10, como Rivellino, Zagallo, Jairzinho e Amarildo.

A direção do filme está a cargo da dupla Ben Nicholas e David Tryhorn, que já produziram o documentário “Tudo ou Nada: Seleção Brasileira”, sobre a conquista da Copa América de 2018. A produção executiva está nas mãos de Kevin MacDonald, vencedor do Oscar de 1999 pelo documentário “One Day In September”.

A data de estreia será 23 de fevereiro, conforme divulgado pela Netflix e pelo próprio Pelé em sua conta no Twitter. Assista ao trailer:

[VIDEO] https://www.youtube.com/watch?v=8t1p3mWVUu4&feature=emb_title