Pelé põe mudança de prédio da Câmara na pauta

O presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Pelé (PSDB), entregou hoje ao prefeito Claudio José Schooder um ofício em que solicita a doação de uma área pública institucional para construção do prédio próprio da Câmara Municipal de Nova Odessa.

A área pretendida tem 6.726 metros quadrados e fica na Avenida Rodolfo Kivitz. A mesma área já havia sido indicada pelo Executivo para esta finalidade em 2017, quando a construção de um prédio próprio começou a ser debatida no Legislativo.

“Quando assumi a presidência, os servidores de carreira da Casa indicaram, como uma das prioridades para o biênio 2021-2022, a construção de um prédio próprio. Entre outros problemas, no imóvel locado em que a Câmara se encontra hoje, não conseguimos o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e isso já foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado”, explicou Pelé.

O presidente da Casa de Leis foi recebido pelo prefeito, pelo vice-prefeito, Alessandro Miranda, e pelo chefe de Gabinete, Carlos Eduardo Fanti. “Não vejo problema algum em fazer a doação da área e também acredito que já é hora da Câmara ter seu prédio”, disse o prefeito, que foi vereador por 16 anos.

Schooder ainda disse que encaminhará a solicitação para os setores responsáveis para análise e elaboração dos processos necessários para oficializar a doação.

Para essa formalização, a Prefeitura deve encaminhar à Câmara um projeto de lei oficializando a doação, que deverá ser aprovada pela maioria dos parlamentares.

A Câmara de Nova Odessa paga hoje R$ 20.357 de aluguel mensalmente pelos três imóveis que ocupa. “Nossa contabilidade fez um cálculo estimado e, se construirmos o prédio próprio, em dez anos pagamos o investimento e ficamos com um imóvel que é da Câmara, que pode ser mais moderno e mais adequado à realidade dos trabalhos legislativos”, disse Pelé. “A Câmara completou 60 anos em 2020. Podemos pensar que se esse imóvel próprio tivesse sido construído há dez anos, hoje estaríamos livres do aluguel. Alguém tem que começar. Eu estou começando e gostaria muito de concluir esse projeto, se Deus quiser”, completou o presidente.