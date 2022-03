Pelé faz homenagem para porteiro que salvou criança

O presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Garcia Pelé, recebeu nesta terça-feira, na sede do Legislativo, o porteiro Itelmizio Pinheiro Parreão, conhecido como Binho, que salvou uma criança que estava engasgada no último dia 7 de março. Pelé é autor da moção de aplausos, aprovada na sessão ordinária de segunda-feira (14/03) e destinada ao reconhecimento do ato heroico do porteiro. Binho é funcionário do condomínio Világio di Napoli, no Jardim Campo Belo, em Nova Odessa, onde o caso foi registrado. No início da noite do dia 7, ele estava na guarita do condomínio quando uma mulher chegou de carro, sem o cartão para entrada no condomínio. Ao abrir a janela da guarita para atender a moradora, Binho percebeu que ela ficou assustada e que alguma coisa estava errada com a criança que estava no banco de traz do carro.

A pequena Liz, de nove meses, estava engasgada. Binho explicou pra mãe como fazer as manobras para desengasgar a criança, mas ela estava nervosa, então ele mesmo realizou a manobra de Heimlich na menina.

A ação foi registrada pelas câmeras do circuito interno de segurança e durou pouco mais de um minuto. Foi o tempo suficiente para Binho, que é pai de quatro filhos, se tornar conhecido e ganhar espaço nos veículos de comunicação regionais.

“Por essas coincidências da vida, eu fui instrutor do Binho nas aulas de direção na auto-escola. Hoje vejo que aquele jovem cresceu e se tornou um homem merecedor desse reconhecimento feito pela Câmara Municipal. Uma vida vale mais que tudo e ele foi o responsável por salvar a vida da pequena Liz. Vejam como é importante ter conhecimento sobre esse tipo de manobra e ter calma e sabedoria para enfrentar esses segundos de pânico”, lembrou Pelé.

Na Câmara o porteiro, que é pai de quatro filhos, estava acompanhado da esposa Tahine Tonhato Parreão e do filho Pedro, que deixou em casa os irmãos Thiago, Victor Hugo e Kauã Lucas. Binho disse que, apesar de ter quatro crianças em casa, nunca passou por uma situação parecida com nenhum deles. “Uma vez um dos meus filhos colocou uma moeda na boca e quase ficou engasgado, mas não foi nada grave. Vimos a tempo”, disse.

Com a repercussão do caso, Binho ganhou destaque e reconhecimento, mas não perdeu a humildade. “O reconhecimento é gratificante, mas o mais importante pra mim é ter tido o privilégio de fazer parte diretamente da vida de uma pessoa, ainda mais uma criança. Me sinto privilegiado por Deus, pela oportunidade de ajudar a salvar uma vida”, disse.