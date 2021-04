Pelé e eleito conselheiro do Parlamento da RMC

O presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Ricardo Mauricio Garcia, o Pelé (PSDB), foi eleito para compor o Conselho Fiscal do Parlamento Metropolitano. Pelé destacou que a Região Metropolitana de Campinas é a sétima mais desenvolvida do Brasil, responsável por 3% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional.

“Temos uma região com mais de 3 milhões de habitantes e as cidades são conturbadas. Não é possível pensar em políticas públicas que não sejam feitas de forma regional”, afirmou. Para Pelé, a integração entre os vereadores de todas as cidades é uma forma de ampliação do debate dos temas regionais. “Os vereadores estão próximos da população, conhecem suas necessidades. Quando trazemos isso pro debate de forma regional, a tendência é que as ações sejam mais efetivas e eficientes”, completou.

O Parlamento Metropolitano é uma associação de presidentes das 20 Câmaras de Vereadores da RMC. Foi criado em 6 de abril de 2005 com o objetivo de promover integração administrativa, econômica e social dos municípios.

A associação tem a finalidade de gerar a cooperação intermunicipal e intergovernamental, visando a integração de planejamento em níveis municipal, microrregional e regional, como processo contínuo e permanente para promover o desenvolvimento da região.