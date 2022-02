Pelé e Bichof vão a creche e denunciam descaso 

O presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Pelé Garcia, e o vice presidente da Casa, Paulo Bichof, realizaram duas visitas a unidades escolares nesta terça-feira (08/02). Em uma delas, no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Penha Maria Pires de Andrade Miranda, localizado no Jardim Santa Luiza, encontraram a unidade sem energia e sem atendimento às crianças, apesar do ano letivo ter começado, oficialmente, na segunda-feira (07/02).

A unidade, inaugurada em dezembro de 2020, tem capacidade para atender 150 crianças, mas apenas os servidores estavam na unidade. “Fomos informados de que houve um furto há alguns dias e toda a fiação da unidade foi levada. Ainda de acordo com os servidores, o reparo da fiação já foi feito, mas o fornecimento de energia ainda não havia sido reestabelecido”, disse Paulinho. “Os pais estavam ansiosos pelo atendimento dessa creche que é nova e passou boa parte do ano passado fechada por conta da pandemia. E agora, quando finalmente as crianças poderiam ser atendidas aqui, acontece o furto e demora no reestabelecimento dos serviços. É preciso ter mais comprometimento com uma escola, com um serviço essencial. Se a responsabilidade foi da CPFL ou da prefeitura, os dois erraram ao deixar as crianças sem atendimento”, completou Pelé.

O vereador Levi Tosta, que recebeu reclamações de pais sobre a falta de atendimento na semana passada, preparou um requerimento sobre o tema em que questiona a prefeitura sobre a demora para consertar a fiação. Pergunta ainda se foi registrado boletim de ocorrência sobre o furto e por que não houve divulgação ou comunicado antecipado aos pais para evitar transtornos na primeira semana de aula. Pelé e Paulinho também visitaram a Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professora Alvina Maria Adamson, no Jardim São Jorge.

Entre as demandas repassadas aos vereadores estão reclamações sobre o atraso na entrega do kit escolar e defasagem nos salários dos servidores públicos.

“É muito importante estar próximo da população e dos servidores. São esses trabalhadores que movem o serviço público eles precisam ser ouvidos com atenção”, disse Paulinho.

“A educação de Nova Odessa sempre foi referência e nós estamos falando do cuidado com crianças. Nada é mais importante para os pais do que seus filhos. É preciso muito seriedade e responsabilidade na condução das políticas públicas educacionais”, destacou Pelé.