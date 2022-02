Pelé detona trabalho da Educação em Emefei 

O presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, esteve pessoalmente na Emefei (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Infantil) Paulo Azenha, no bairro Vila Azenha, para averiguar as condições da estrutura física da escola após receber reclamações de mães de alunos. As fotos das salas de aula com rachaduras, infiltrações e cupins foram apresentadas durante a sessão dessa segunda-feira (14/02).

“Estive na escola e pude ver que realmente as condições físicas do local, que oferece ensino em tempo integral, estão muito comprometidas. Tudo o que as mães disseram eu pude comprovar pessoalmente, inclusive o alambrado que ameaça cair e coloca em risco a segurança das crianças”, acrescentou o presidente. Pelé recebeu, na semana passada, duas mães de alunos daquela escola. Paola Zoraide Leopoldino Ferneda e Solange Flores Saad demonstraram preocupação com a estrutura física da escola, que, segundo elas, “nem parece uma escola”.

O presidente da Câmara reafirmou que fará um requerimento solicitando melhorias na escola para documentar a situação atual e a necessidade urgente de reparos. “Eu espero que o prefeito já tenha entendido que a campanha acabou e que agora ele governa para todos. Espero de verdade que não estejam deixando de fazer só porque é uma solicitação deste ou daquele vereador, porque se estiverem fazendo isso, quem sofre é a população”, disse ao final da sessão.