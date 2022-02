Pelé da NFL, Tom Brady anuncia aposentadoria

Sete vezes campeão do Super Bowl e considerado o Pelé do Futebol Americano, Tom Brady anuncia aposentadoria da NFL.U m dos atletas mais vitoriosos dos esportes americanos, Tom Brady jogou 22 temporadas na principal liga do futebol americano e é o maior campeão da história do esporte.

Multicampeão do Super Bowl pelo New England Patriots, que defendeu por boa parte da carreira, o quarterback também fez história pelo Tampa Bay Buccaneers, onde conquistou um título e disputou suas últimas temporadas. Brady, que é mais conhecido no Brasil por ser marido de Gisele Bündchen, anunciou a aposentadoria nesta terça-feira.