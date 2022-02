Pelé cabreiro com agência dos Correios

O presidente da Câmara, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, formalizou um pedido para que o Procon fiscalize a agência dos Correios de Nova Odessa, que no fim de semana anunciou a suspensão do atendimento na cidade, direcionando quem precisa do serviço para Sumaré e Americana.

“O Código de Defesa do Consumidor é muito claro ao estabelecer que há má prestação de serviço quando não se tem a qualidade e a segurança que dele se espera. E é o que acontece com o fechamento da agência dos Correios em Nova Odessa nesse momento tão difícil para todos”, disse Pelé.

O presidente ainda completou que espera que seja feita a fiscalização e a punição dos responsáveis. “A nossa população não pode sofrer com o fechamento dessa agência, simplesmente direcionando o atendimento para Sumaré ou Americana”, afirmou.

Pelé também defende que Nova Odessa seja tratada de forma mais séria e responsável, como a cidade merece. Em postagem em suas redes sociais no fim de semana, o presidente da Câmara destacou a importância da economia regional.

“Enquanto Nova Odessa seguir se comportando como uma cidade pequena, nós vamos continuar a conviver com esse tipo de coisa. Continuaremos a ser direcionados para outros municípios como se não tivessemos importância. Nova Odessa precisa ser tratada com seriedade, precisa ter prioridade, respeito. Estamos na região que mais cresce nesse país, que representa quase 3% do PIB Nacional. Não é possível que a cidade seja tratada com tamanho descaso”, escreveu.