Pelé é a marca registrada do futebol brasileiro e mundial

Pelé comemora 80 anos de idade nesta sexta-feira, e se trata de um jogador inigualável que teve feitos notáveis, marcando mais de 1.000 gols em sua carreira e conquistando três Copas do Mundo. No Brasil, o Pelé é a marca registrada do futebol e não acredito que alguém possa se aproximar do que ele fez no futebol.

“Foi um orgulho tremendo ter tido a oportunidade de vestir a camisa 10 da seleção brasileira que ele elevou a patamares excepcionais. Embora muitos digam que camisas nãoisso não têem peso, eu considero que foi uma grande responsabilidade que tive em ostentar a camisa 10 e me sinto um privilegiado por ter atuado com essa camisa, ter marcado oito gols em Copa do Mundo e ter conquistado o penta”, relembrou Rivaldo.

“Também me sinto muito feliz por ter dado conta do recado quando tive essa difícil missão de ostentar uma camisa que foi usada pelo melhor jogador do Brasil e da história do futebol mundial. Foi uma grande honra ter tido essa oportunidade.”