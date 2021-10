Pego roubando fiação na Cordenonsi

Um homem foi detido acusado de estar roubando fiação no bairro Cordenonsi em Americana. Ação da Gama Guarda Municipal deteve M.O.S., 32, por volta das 12h15 desta segunda-feira. O controle da Guarda acionou as equipes para ir a um local onde havia suspeita de roubo de fiação e caixa de força.

As informações inicias eram de que haveria um homem furtando fios do relógio de energia elétrica. Chegando no local, os GMs observaram M.O.S. cortando os fios do relógio. Ele foi abordado e trazia consigo uma faca de serra e uma chave de fenda. Ele já havia conseguido tirar do relógio 2 pedaços de fio de cobre e 2 disjuntores.

Questionado a respeito alegou ser usuário de drogas e que os fios “já estavam soltos”, e que ele ele apenas ia “pegar pra vender”. Diante dos fatos o mesmo foi conduzido ao CPJ e os fatos informados a autoridade policial local, que solicitou perícia no local e após constatação do FURTO RATIFICOU VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE pelo crime de FURTO , ART 155 do CPP E RECOLHEU O o rapaz ao sistema prisional

Os objetos furtados foram devolvidos para a vítima.