Pego por populares dentro do quintal furtando; Gama chegou e levou

Equipe da Guarda Municipal de Americana recebeu, via controle, de que na Rua Guaianases havia um furto em andamento. O caso aconteceu por volta das 15:00 desta sexta-feira.

No local, o indivíduo se encontrava dentro do quintal da casa, sendo impossibilitado de sair por populares. Em sua mochila havia uma torneira que foi retirada do local, uma maçaneta e um alicate.

As vítimas relataram que foram ameaçados pelo rapaz com uma picareta antes da chegada dos agentes.

Os fatos foram apresentados à autoridade policial, sendo o indivíduo encaminhado à cadeia pública e os objetos devolvidos as vítimas. Perícia esteve no local constatando os fatos.