Pego no flagra no forro do núcleo de especialidades cortando cabos e fios

Um homem de 48 anos foi pego no flagra no forro do Núcleo de Especialidades, no bairro Cordenonsi, em Americana, cortando cabos e fios elétricos, nesta quarta-feira.

Um guarda municipal realizando policiamento pelo local, ouviu um barulho no telhado e solicitou apoio. Ao realizar uma busca no telhado, foi notado que havia uma abertura nas telhas, dentro do forro, momento em que encontraram um indivíduo na prática de furto.

No momento em que foi encontrado, o homem estava cortando cabos e fios elétricos com uma tesoura. O indivíduo foi detido e apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) onde a Autoridade de Plantão ratificou a voz de prisão do acusado.