Pego no flagra levando placas de bronze do cemitério da Saudade

Equipes em patrulhamento preventivo da Guarda Municipal de Americana, em atuação no interior do Cemitério da Saudade na madrugada deste domingo, por volta das 2h30, localizaram um indivíduo furtando placas de bronze para venda.

O ajudante geral, de 34 anos, estava na prática de furto de placas de bronze de identificação de túmulos e objetos decorativos. O indivíduo utilizava um alicate e uma turqueza para a prática do delito.

Questionado, o mesmo informou que teria uma outra pessoa do lado de fora, para receber as peças furtadas.

Com apoio de outras equipes, foi localizado do lado externo do cemitério, um pintor, de 48 anos. Com ele foi encontrado uma bateria veicular que havia acabado de furtar em uma oficina mecânica na rua São Sebastião.

Conduzidos a Central de Polícia Judiciária (CPJ) foram autuados em flagrante por furto qualificado e encaminhados ao sistema prisional.