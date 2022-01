Pego no flagra furtando residência na Cidade Jardim; donos viajavam

Foto divulgação Gama

Um homem foi preso na madrugada deste domingo após ser pego em flagrante furtando uma casa na Rua das Violetas, no bairro Cidade Jardim, em Americana.

Vizinhos da residência ouviram barulhos no local e chamaram a Guarda Municipal, que foi avisada de que o proprietário estaria viajando e a casa vazia.

Chegando no local, a equipe cercou a residência e o indivíduo, que estava no interior da casa, acabou se rendendo. Os agentes tentaram contato com o proprietário, que estava viajando pelo interior do Estado. O proprietário então nomeou uma pessoa para tomar as providências necessárias, diante do flagrante.

O indivíduo foi autuado em flagrante pela autoridade policial e ficou à disposição da justiça.