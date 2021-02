Pego no flagra furtando objetos de bronze de túmulos

O Serviço de Inteligência e Monitoramento de câmeras da Guarda Municipal de Americana, flagrou um indivíduo que estava andando no interior do Cemitério da Saudade furtando objetos de bronze dos túmulos.

Ele passava por alguns túmulos e tentava subtrair objetos de bronze e alumínio que estavam fixadas nos túmulos. O rapaz foi abordado dentro de um banheiro no local. Com ele, foi encontrado uma marreta e um martelo, o qual tinha sido furtado dias atrás também no cemitério, o objeto foi reconhecido pela funcionária.

Também foi encontrado próximo a ele uma placa memorial de um túmulo. O individuo foi apresentado a C.P.J. Não foi localizado os familiares daquela placa de identificação. O indivíduo acabou sendo liberado.