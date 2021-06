Pego no flagra furtando loja na Av Nossa Senhora de Fátima

Após receber solicitação via controle da Guarda Municipal de Americana na madrugada desta quarta-feira, onde informava um furto em andamento em uma loja de móveis planejados na Av. N. Sra. de Fátima, equipe com GCMs Cerqueira e Reginaldo seguiam para o local quando depararam com G. F. C, vendedor de 47 anos, carregando uma televisão pela calçada.

Abordado, o mesmo informou que estava passando pelo local quando viu a porta do estabelecimento danificada, momento em que resolveu entrar e subtrair o objeto.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado ao plantão de polícia, onde a autoridade de plantão determinou sua prisão, devolvendo o objeto furtado a vítima.