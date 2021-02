Pego no flagra dentro do quintal furtando fiação

Após chamado, uma equipe da guarda municipal compareceu na residência, na rua Presidente Vargas, Vila Pavan, no qual havia denúncia de furto em andamento.

Chegando ao local, a equipe se deparou com um indivíduo, que foi abordado dentro da residência. Ao ser indagado, o homem informou estar efetuando limpeza do local.

Feita a averiguação, foi constatado que o cadeado do local havia sido cortado e ao lado dos pedaços do mesmo estava um alicate torquês. Foi verificado também que o cadeado da porta estava com marcas de tentativa de corte e no relógio de energia da CPFL constatou-se estar o lacre violado, os fios cortados, disjuntor jogado ao solo e alicate ainda na fiação.

Feito contato com a proprietária, a mesma confirma que o indivíduo já trabalhou na residência, porém não havia autorização para entrar no local sem responsável presente. A residência está vazia com placas de vende-se.

Os fatos foram apresentados na central de polícia judiciária.