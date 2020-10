Quase pegaram ‘menor do lança’

A mãe de um menor de idade/adolescente foi detida por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na noite deste sábado. Havia grande quantidade de lança perfume na casa. O filho é acusado de tráfico de drogas. A ação aconteceu por volta das 19h na esquina das ruas José Nazato e rua Aparecido Soares, no bairro Nova Conquista.

Segundo relato da equipe de APOIO TÁTICO, os GMs depararam com J.V, já conhecido da equipe. Na tentativa de abordagem, o rapaz saiu correndo e, no meio do caminho, veio a dispensar uma sacola plástica qual foi recolhida contendo 135 porções de maconha, 56 porções de cocaina, 104 porções de crack e 4 porções maiores de maconha pesando 103 gramas.

O adolescente conseguiu fugir. Mas em contato com a mãe dele, ela liberou a entrada da casa para que a equipe olhasse os pertences do rapaz.

Lá foram localizados dentro do guarda-roupa 2 vidros de lança perfume contendo um total aproximado de 1,5 litro.

As drogas e a mãe do rapaz foram apresentadas ao plantão policial onde conforme entendimento do Dr Gelson Aparecido de Oliveira Barreto foi registrado b.o de apreensão de drogas.