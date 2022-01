Além de Orestes Camargo Neves e Herb Carlini, o PSB de Americana também terá outro ex-vereador de peso. Pedro Salvador deverá ser o novo presidente da legenda.

PS foi por muitos anos um dos grandes nomes do PT na cidade. Orestes e Carlini foram confirmados na manhã desta segunda-feira.

O grupo vai liderar o PSB na campanha para presidente, governador e deputados na cidade. Salvador foi do PT, Orestes por décadas do PSDB e Carlini um dos grandes nomes do PDT de Tebaldi.