Pedreiro morto a tiros em Santa Bárbara

O pedreiro Amaro Rufino de Almeida, 42, foi assassinado na noite deste domingo (21), após ser baleado em Santa Bárbara d’Oeste. O irmão dele disse à Polícia Militar que estava em casa, por volta das 21h30, quando ouviu três disparos de arma de fogo. Ao sair na rua, no Jardim Nova Conquista, viu Amaro caído na esquina e um aglomerado de pessoas.

O crime ocorreu na rua João Eduardo MacKnight. Testemunhas disseram que os assassinos chegaram em um carro e efetuaram os disparos. Almeida foi socorrido até o Pronto Socorro Dr. Edison Mano, mas não resistiu aos ferimentos. O irmão também disse que desconhece se ele tinha alguma inimizade ou vinha sofrendo ameaças.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, no local, havia comentários sobre um veículo suspeito, um HB20, de cor vermelha, ocupado por três indivíduos, que teriam efetuado os disparos segundo testemunhas. Após a realização da perícia o corpo do pedreiro foi encaminhado ao IML-Instituto Médico Legal de Americana. Ninguém foi preso.