Pedra Grande abre o Rocky Mountain Games

O Rocky Mountain Games retorna em 2022 triplamente desafiador, divertido e diversificado. Serão três etapas com modalidades que variam de mountain bike, corrida em trilha e uphill, passando por Hike & Fly (combina trekking para subir e parapente para voar do alto da montanha até o campo de pouso), Gravel (modalidade de ciclismo que mistura asfalto e terra), canicross (corrida com cachorro), entre outras. A abertura do circuito será dias 2 e 3 de abril, na Pedra Grande, em Atibaia, interior de São Paulo.

O Rocky Mountain Games é o maior festival de esportes de montanha do país, aberto a participantes acima de 14 anos de todos os níveis, e está com inscrições abertas. É possível se inscrever por modalidade ou encarar um desafio para disputar o título de Rei e Rainha do Rocky Mountain Games, competindo em mais de uma prova, individualmente ou em trio. Para garantir presença na etapa de Pedra Grande, basta acessar o site oficial (https://rockymountaingames.com.br/) ou ir clicar diretamente no link

https://www.ticketagora.com.br/e/rocky-mountain-games-2022—etapa-pedra-grande-30701



As duas etapas seguintes do Rocky Mountain Games também serão no interior paulista, em Campos do Jordão, entre 17 e 18 de setembro; e Juquitiba, dia 26 de novembro. Outra novidade em 2022 é a parceria com o Desafio das Serras, circuito já consagrado de corrida de montanha, que neste ano assume a chancela e a direção das provas de trail run.

Criado em 2019, o Rocky Mountain Games é inspirado em festivais norte-americanos e vai além da competição. Ao combinar atividades esportivas com uma programação múltipla, que envolve gastronomia, recreação infantil, cinema, entre outras, o evento cria uma atmosfera única para todas as pessoas, de crianças a adultos, amigos e familiares, convivendo em contato direto com a natureza.

Entre as atividades paralelas à programação competitiva, a arena do Rocky Mountain Games terá arremesso de machado, slackline, atividades outdoor para crianças, capitaneadas pelo Acampamento Go Outside, shows ao vivo e filmes ao ar livre com a temática esportes ao ar livre e natureza. Toda a estrutura é montada para garantir conforto e segurança tanto aos praticantes das diversas modalidades como para os visitantes interessados em acompanhar a competição e participar dos eventos extras e se envolver no clima de celebração da vida ao ar livre e da cultura de montanha.

CONHEÇA AS MODALIDADES



TRAIL RUN

Com percursos de 6km, 12km, 21km e 42 km em trilhas e estrada de terra, em uma parceria com uma das provas de trail run mais consagradas do Brasil. Em 2022 o Desafio das Serras será realizado dentro do Rocky Mountain Games.

MOUNTAIN BIKE

Três distâncias (20 km, 40 km e 80 km), em sua maioria em single tracks, pelos pedaços mais preservados do Monumento Natural da Pedra Grande, Campos de Jordão e Juquitiba.



CANICROSS

Modalidade que encantou a todos na primeira edição, em 2019, o Canicross terá percurso de 6 km e será feito em trilhas e estradas de terra. Para corredores que amam dividir as emoções com seus amigos de quatro patas.

GRAVEL

Modalidade híbrida, que combina terrenos off-road e asfalto. As bikes de gravel vão explorar (e aproveitar) a enorme oferta de boas estradas de terra que as montanhas de Atibaia, Campos de Jordão e Juquitiba oferecem.

CORRIDA UPHILL

Percurso de até 5 km com grande desnível positivo, o que faz desta uma das provas mais duras do Rocky Mountain Games.

E-MOUNTAIN BIKE

Duas distâncias (40 km e 80 km) para quem quer curtir a diversão de competir em uma mountain bike assistida por motor elétrico.

MOUNTAIN BIKE DOWNHILL

Percurso emocionante de descida em trilha íngreme e muito técnica, com diversos obstáculos, incluindo rampas, saltos e paredes.

HIKE & FLY

Uma das principais tendências do montanhismo atual, esta modalidade combina trekking para subir e parapente para voar do alto da montanha até o campo de pouso. Ganha quem fizer os dois trajetos em menor tempo.

REI E RAINHA

Algumas provas do Rocky Mountain Games valem pontos para o ranking que vai coroar o Rei e a Rainha do evento. Você é mesmo um atleta de montanha completo? Então venha encarar este desafio, em equipes mistas ou individualmente. As modalidades que somam pontos para o Rei e Rainha são: Trail Run: 21 km, Mountain Bike: 40 km e Corrida Uphill.

Histórico – A primeira edição do Rocky Mountain Games ocorreu em 2019, em Campos do Jordão, e contou com cerca de 400 atletas. Entre 2020 e 2021 novas edições chegaram a ser lançadas, mas precisaram ser canceladas por conta da pandemia. Agora, em 2022, o maior festival de esportes de montanha do Brasil retorna ampliado, passando de uma para três etapas.

O Rocky Mountain Games veio para reforçar as conexões entre homem e natureza, inspirando pessoas comuns e atletas a buscarem um estilo de vida mais desafiador, saudável e autêntico. O Rocky Mountain Games é uma realização da Rocky Mountain Sports Content, que desde 2005 imprime em sua produção de conteúdos e eventos a excelência de quem conhece profundamente o universo do esporte, do bem-estar e da vida ao ar livre. A empresa é responsável pelas marca Go Outside e Hardcore e há 11 anos realiza o maior festival de cinema ao ar livre do Brasil, o Rocky Spirit.