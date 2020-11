Pedido de isenção da inscrição do vestibular da FATEC Sumaré começa nesta quinta

Começa amanhã, dia 19, o prazo para a solicitação da isenção total ou parcial da taxa de inscrição do vestibular 2021 da FATEC (Faculdade de Tecnologia) de Sumaré. Os interessados podem realizar o pedido pelo site www.vestibularfatec.com.br até às 15 horas do dia 23 de novembro, preenchendo o formulário e anexando os documentos requisitados.

Para pleitear o benefício, os estudantes devem ter concluído integralmente o Ensino Médio ou a EJA (Educação de Jovens e Adultos) em escolas da rede pública ou em instituição particular com concessão de bolsa de estudo integral, apresentando o comprovante de escolaridade e também de renda. O resultado do pedido de isenção será divulgado a partir do dia 1º de dezembro, no site da instituição.

Devido ao isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus, a instituição não fará prova presencial e o ingresso do aluno será pela análise do histórico escolar, levando com consideração as notas de Língua Portuguesa e Matemática da 3ª série do Ensino Médio. Candidatos que estão cursando o Ensino Médio por meio da EJA ou modalidade semelhante podem apresentar notas referentes à segunda série, desde que no ato da matrícula comprovem a conclusão do ciclo.

Para o primeiro semestre de 2021, serão oferecidos os cursos de Gestão de Negócios e Inovação e Gestão de Recursos Humanos, ambos com duração de três anos. As incrições para o vestibuar começam no dia 25 de novembro, exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br. A FATEC Sumaré completou dois anos de funcionamento em agosto de 2019 e está instalada no Centro Administrativo Odette Jonas Gigo, região central.