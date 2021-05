Pedido de casamento surpresa emociona no Tivoli Shopping

Música tocada no violino, balões em formato de coração, buquê de flores, cartazes com fotos e mensagens de amor escritas à mão e uma nova aliança. Foi assim que Wesley Belarmino da Silva, de 31 anos, resolveu pedir a, então namorada, Amanda Laís Lourenço, de 24 anos, em casamento.

A surpresa aconteceu na noite do último sábado (29), na Praça de Eventos do Tivoli Shopping e emocionou a todos que estavam no local. Além do público que estava no shopping naquele momento, a cena romântica foi acompanhada com entusiasmo também por familiares e amigos do casal, que foram convidados por Wesley para participar da surpresa. O pedido gravado por amigos foi divulgado nas redes sociais e rendeu inúmeros comentários e curtidas.

A troca de alianças ainda rendeu presentes ao casal. Alguns lojistas do shopping deram mimos como forma de celebrar o momento. A loja Kopenhagen presenteou Wesley e Amanda com uma caixa de trufas. Já a Pizza Hut produziu uma pizza especial em formato de coração como presente para ser o jantar do casal no dia do pedido. E a Estação Valentina concedeu a eles um vale-jantar, para que possam voltar ao Tivoli para curtir o Dia dos Namorados no restaurante.

Surpresa de amor

Juntos há três anos, Amanda diz que Wesley foi sempre muito romântico. “Ele é um homem incrível. Sempre foi romântico e está sempre me surpreendendo e me dando presentes especiais. Mas essa, sem dúvidas, foi a surpresa mais linda que ele já fez e eu amei”, destaca.

A ideia de fazer o pedido no Tivoli, de acordo com o noivo, surgiu pela importância que o shopping tem na vida de Amanda. “Escolhi o Tivoli Shopping para ser o nosso cenário porque é um lugar que nós frequentamos sempre. Ela ama passear lá, o shopping é um lugar muito especial para ela. E também porque todos os nossos familiares e amigos que moram aqui em Americana e Santa Bárbara d’Oeste poderiam ir até lá para participar desse momento junto com a gente”, explica ele.

No sábado, Amanda foi até o shopping acompanhada de seus pais. “Eu não sabia que o Wesley estava lá. Achei que ele estivesse trabalhando. Minha mãe me convidou para ir até o Tivoli com ela, pois seria aniversário de uma conhecida nossa. Mas depois eu soube que o tal aniversário não existia, era só uma desculpa para irmos até lá. Eles já tinham combinado tudo”, conta.

Ela entrou pela entrada principal do Tivoli e no caminho até a Praça de Alimentação foi encontrando familiares e amigos que estavam em vários pontos do shopping, cada um segurando um balão e um cartaz.

“Ao todo, fiz 30 cartazes, com fotos nossas e frases que contavam a nossa história de namoro e lembravam momentos importantes que vivemos nesses três anos juntos”, cita Wesley.

Quando Amanda chegou até a Praça de Alimentação, encontrou o então namorado, que a estava esperando, com violino já em mãos para tocar especialmente para ela a música tema do namoro deles.

“Ele tocou a nossa música, que é a Perfect, do Ed Sheeran. Depois fez uma declaração, se ajoelhou, fez o pedido e me entregou a aliança. Depois ainda me deu o buquê de flores. Foi lindo!”, derrete-se a noiva, garantindo não ter desconfiado de nada. “Foi surpresa absoluta. Fiquei muito nervosa na hora, mas também fiquei extremamente feliz! Foi muito emocionante! “, completa ela.

Nervosismo também fez parte de Wesley no momento do pedido. “Eu estava tremendo. Eu queria tocar a música inteira, treinei muito para isso, mas estava tão nervoso na hora que só consegui tocar uma parte. Mas, no fim, deu tudo certo e foi bem legal. E ela aceitou o meu pedido de casamento, isso é o que importa”, conclui, alegre.