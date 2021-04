Pedidas mais agências dos Correios em Sumaré

Uma moção aprovada pelos vereadores de Sumaré pede que o Plano São Paulo – estratégia do Governo do Estado para lidar com a pandemia de Covid-19 – contemple a abertura de agências bancárias com mais capacidade de atendimento para os clientes e a abertura de mais agências dos Correios. O pedido consta na moção de apelo nº 144/2021, apresentada pelo vereador Rudinei Lobo (PL) e aprovada com 19 votos favoráveis durante a sessão ordinária da terça-feira (27).

O documento cita as inúmeras reclamações ao gabinete do vereador sobre filas e aglomerações em cartórios, bancos e agências dos Correios em Sumaré no período da pandemia.

“Muitas dessas agências não recebem seus clientes com a qualidade que deveriam, deixando idosos, deficientes e mulheres gestantes expostos ao tempo, descumprindo até lei já estabelecidas neste município”, denuncia Rudinei.

O parlamentar ainda lembra que em Sumaré existe apenas uma agência dos Correios aberta, a do Centro, para atender uma cidade com quase 300 mil habitantes.