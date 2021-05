Pedal Sustentável faz oficina de energia segurança veicular em Santa Bárbara

O Museu da Imigração de Santa Bárbara d´Oeste recebe neste sábado (15), das 8 às 17 horas, a oficina gratuita “Energia Segurança Veicular”. Por meio da Lei Aldir Blanc e promovida pelo Pedal Sustentável, a ação será ministrada pelo professor José Carlos Armelin e tem o objetivo de ensinar a utilizar a energia elétrica de um automóvel para gerar energia para shows musicais em praças e sem conexão com a rede elétrica convencional. Os interessados podem se inscrever no link http://bit.ly/InscriçãoOficinaSBO.

O Museu está localizado na Rua João Lino, 371, no Centro. Vale ressaltar que durante a oficina serão adotadas uma série de medidas de prevenção. Entre as medidas está a limpeza e higienização constante do local, avisos nos assentos para evitar a proximidade entre os visitantes, uso obrigatório de máscaras e orientações diversas.

O Pedal Sustentável é uma empresa de pesquisa 100% brasileira, fundada por Armelin, que se associou à Filó Silva – responsável pelo departamento de produção de eventos. O projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Secretaria de Cultura e Turismo e Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste.