Pedal Seguro SBO realiza ação neste domingo

Mais uma campanha educativa aos ciclistas pelo Pedal Seguro SBO. Neste domingo (16), a 3ª edição será, das 8 às 9h30, no entroncamento da Estrada do Matão (Estradão), com a Rodovia Saulo Waldemar Fornazin e, das 10 às 11 horas, no bairro Santo Antônio do Sapezeiro.

A iniciativa visa orientar ciclistas sobre segurança no trânsito, conscientizando-os para que mantenham distância, pedalem em fila única, mantenham-se no acostamento, utilizem equipamento de segurança, comuniquem-se no trânsito e evitem aglomerações.

O Pedal Seguro SBO é uma parceria entre a sociedade civil, representada pelo coletivo Pedala SBO e Grupos de Pedal, e a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio das secretarias de Cultura e Turismo e Segurança, Trânsito e Defesa Civil.