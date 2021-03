Pedágio por quilometro percorrido aprovado no Senado

Nesta quarta-feira foi aprovado no Senado, em votação simbólica, o pedágio por quilometragem percorrida. A intenção é acabar com o valor exacerbado que usuários que realizam pequenos deslocamentos pagam, por morar ou trabalhar próximo a região do pedágio. Com intuito de proporcionar um pedágio com valor proporcional ao uso da rodovia, foi aprovado o substitutivo ao projeto que autoriza a implementação de um sistema eletrônico com identificação automática dos usuários, que dá livre passagem em pedágios.