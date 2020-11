Peça teatral do Circo-Teatro Guaraciaba vira filme

“Que saudades de ouvir o terceiro sinal soando e de sentir aquele friozinho que sobe na barriga antes de uma apresentação”, lamenta o ator Julio Mello.

A Região Metropolitana de Sorocaba é agraciada por ser a sede do Circo-Teatro Guaraciaba, uma das companhias circenses mais importantes do Brasil, com 74 anos de história, e que sairia em circulação pelas cidades da região, com o espetáculo “A Paixão do Circo”. Mas, infelizmente, a saudade é a realidade de muitos artistas durante o isolamento social causado pela Covid-19.

Com a chegada da pandemia, a maioria dos eventos culturais pararam e com as apresentações teatrais não seria diferente, afinal, como fazer teatro sem aglomeração? Por isso, o Circo-Teatro Guaraciaba, em parceria com o grupo teatral Coletivo Cê, irá realizar uma adaptação do espetáculo para o cinema.

“Nós pensamos nessa opção, porque não teríamos como circular, por conta da aglomeração e a ideia acabou partindo de uma necessidade em fazer o projeto acontecer de alguma forma. Além disso, esse era um desejo tanto do Coletivo Cê, quanto do Circo-Teatro Guaraciaba, de fazer um trabalho que pudesse eternizar a velha guarda do circo, pois eles estão em idade bem avançada e não sabemos até quando podemos tê-los com a gente”, explica Julio Mello, diretor de fotografia do filme, além de um dos atores.

Bruna Moscatelli, uma das atrizes do espetáculo e uma das responsáveis pela adaptação do texto teatral em roteiro para cinema, afirma que ele não perdeu a essência construída no teatro ao longo desses anos, mas que sofrerá ajustes. “O teatro vai virar um longa-metragem, e aí, com certeza, demos uma adaptada, encontrando locações para dar dinâmica na narrativa para tornar o espetáculo mais realista; mas esse longa tem potencial para ficar muito lindo, poderoso e bonito. Essa galera é maravilhosa”, diz, sorrindo.

Serão três dias de ensaios e quatro de filmagem, um cronograma super apertado, mas que conta com toda a dedicação do elenco. “Para nós é algo muito legal, mas que não é a nossa praia. Por isso, dá um certo medo, mas a gente fará toda a força do mundo, usando da experiência como profissional de circo há tantos anos, para fazer uma coisa que dê certo e que agrade ao público”, comenta a atriz da velha guarda do circo-teatro, Guaraciaba Malhone.

Todos integrantes do projeto realizaram o teste do Covid-19, para que pudessem começar os ensaios e filmagens.

O espetáculo em versão cinematográfica terá sua estreia no dia 18 de janeiro de 2021, mas até lá, os integrantes do Circo-teatro Guaraciaba e do Coletivo Cê, realizarão oficinas e lives gratuitas para o público.

A oficina “O ator cômico do Circo-Teatro” com foco nas gags dos palhaços, com técnicas de telecatch (uma luta livre coreografada) e palhaço tradicional, teve alta procura e sua inscrição foi encerrada em tempo recorde. Foram 60 inscritos para 20 vagas e a lista com os selecionados será divulgada dia 30 de novembro.

Serviço:

Lives pelo Facebook do Circo-Teatro Guaraciaba

Data: 11/01/21 20h30 às 21h30 – “Guaraciaba – Trajetória no Circo-Teatro Brasileiro”

Mediador: Julio Mello.

Convidados: Guaraciaba Malhone, Edmea Rocha e Hudi Rocha.

Data: 12/01/21 20h30 às 21h30 – “O Melodrama no Circo-Teatro brasileiro”

Mediador: Hércules Soares.

Convidado: Fernando Neves.

Data: 13/01/21 20h30 às 21h30 – “O ator cômico do Circo-Teatro”

Mediador: Julio Mello.

Convidados: Hudi Rocha e Alexandre Malhone.

Data: 14/01/21 20h30 às 21h30 – “Encontro de gerações do Circo-teatro”

Mediadora: Bruna Moscatelli

Convidados: Alexandre Malhone e Guaraciaba Malhone

Data: 15/01/21 20h30 às 21h30 – “A reinvenção do artista pós-pandemia”

Mediador: Alexandre Miranda.

Convidados: Alexandre Malhone, Julio Mello e Eliane Ribeiro

Lançamento do espetáculo: 18/01/2021

Período de Exibição: 18/01/2021 a 18/02/2021

Plataforma: Youtube (Canal Circo-Teatro Guaraciaba)

Classificação: Livre