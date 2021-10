PDT reúne 16 diretórios em Americana

O PDT reuniu este sábado representantes de diretórios de 16 cidades em Americana. Foram 15 cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e Lençóis Paulista. Uma das principais apostas do partido na eleição no ano que vem deve ser a ex-vereadora Giovana Fortunato, eleita vice-presidente estadual no começo do mês.

A reunião regional do PDT foi puxada pela vice presidência de assuntos políticos e institucionais para tratar de conjuntura e crescimento de interação entre os grupos. Alguns nomes que devem sair a estadual também marcaram presença na reunião que aconteceu na Câmara da cidade.