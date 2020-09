PDT confirma Dr Hélio candidato a prefeito de Campinas

Dr Hélio de Oliveira Santos entrou oficialmente na campanha eleitoral de 2020, para tentar voltar ao Palácio dos Jequitibás. Duas vezes prefeito de Campinas, entre 2005 e 2011, ele manteve preservada sua densidade eleitoral e lidera a única pesquisa registrada, realizada até o momento na cidade.

Nas suas duas gestões à frente da Prefeitura de Campinas, fez valer o apoio do governo federal, através dos presidentes Lula e Dilma, para trazer recursos para a cidade. Com isso, conseguiu destravar obras que estavam paradas há vários anos e implantar outras, como o Complexo Hospitalar Ouro Verde, o PS do Campo Grande, o conclusão do Túnel Joá Penteado, o Terminal Multimodal Ramos de Azevedo, que é a nova Rodoviária de Campinas, entre centenas de outras realizações, que beneficiaram primeiro os que mais precisavam, como dizia o slogan de sua administração.

Seu partido, o PDT, homologou no sábado (12), em convenção, o nome do médico e escritor para ser o candidato a prefeito pela legenda brizolista. Também foi definida a chapa de candidatos a vereador. O nome da candidatura a vice-prefeito segue em discussão.

“São novos tempos. O governo em Campinas nesses novos tempos passará por dois momentos. O primeiro, por solidariedade, busca de união, de discussão, de diálogo. E o segundo, investimento, trazer para cá, e mais emprego para nosso povo”, discursou Dr Hélio na convenção, ao lado do presidente do PDT campineiro, Francisco Soares de Souza, o Chico Frentista.

Além de ser o primeiro prefeito reeleito de Campinas, Dr. Hélio foi duas vezes deputado federal (1999-2004) e secretário de Saúde nas cidades de Hortolândia e Americana. Médico pediatra formado pela Unicamp, teve atuação destacada no combate à violência contra a criança e o adolescente. É o idealizador e primeiro presidente do CRAMI (Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na Infância).