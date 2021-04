PCJ comemora premiação da Coca Cola

Maior do mundo em volume de produção, a fábrica da Coca-Cola FEMSA em Jundiaí conquista um novo reconhecimento ao seu compromisso com o aprimoramento contínuo da eficiência de seus processos e da qualidade dos produtos que chegam aos consumidores. A planta classificou-se em 1º lugar na edição 2020 do Prêmio Qualidade, promovido pela Coca-Cola Brasil entre os seus fabricantes nacionais para eleger aquele com melhor desempenho nas práticas de excelência em gestão adotadas pela companhia no país, como o consumo econômico de água. A FEMSA é uma das 24 empresas associadas ao Consórcio PCJ, entidade referência em gestão de recursos hídricos.

“O prêmio é o reconhecimento aos esforços e à dedicação de todos da fábrica, especialmente em um ano em que a nossa capacidade de planejamento e execução foi colocada à prova pela Covid-19. Agilidade foi a palavra-chave para o caminho do sucesso” enfatiza Vinicius Micai Nunes, diretor da planta de Jundiaí. “Conseguimos enfrentar os desafios impostos pela pandemia e superar as metas de produção e de qualidade, sem descuidar da saúde dos colaboradores, que são o nosso maior patrimônio, bem como desenvolvendo ações de solidariedade para a comunidade no entorno”.

Embora o case da fábrica tenha sido julgado pelo conjunto de ações apresentadas, o diferencial para a conquista do prêmio foi a estratégia que engajou gestores e a cadeia de colaboradores da planta em um projeto focado em qualidade, explica Vinicius Micai Nunes. Implantado no tempo recorde de 20 dias, o plano foi orientado por uma metodologia de gestão denominada Sprint Kaizen.