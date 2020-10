PCJ alerta para piora na oferta de água

Imagem de arquivo

O consórcio PCJ, que gerencia e regulamenta a oferta e o preço da água em toda a região, emitiu alerta para os consumidores.

Estamos vivenciando a ocorrência de um evento climático extremo que está elevando as temperaturas e reduzindo as chuvas na nossa região e com perspectivas de seguir com precipitações abaixo da média histórica para os próximos meses. O mês de setembro marcou o início do evento meteorológico “La Niña”, que arrefece as águas do Oceano Pacífico, ocasionando redução de chuvas no Sul e Sudeste do Brasil.

No último mês, as chuvas ficaram 73% abaixo das médias históricas e o consumo de água passou a ser pressionado devido à primavera mais quente.

A atual estiagem prolongada surpreendeu a todos, por se tratar de um evento climático extremo. No momento temos que unir esforços para superá-la. Recomenda-se o consumo sustentável da água, sem desperdícios durante esse período atípico que estamos passando. A participação da comunidade nesse contexto é fundamental para evitar o agravamento de medidas mais restritivas ao consumo.

O Consórcio PCJ está atento à situação e prestando auxílio aos municípios, empresas e sociedade civil a adotarem medidas para atenuar os impactos do atual fenômeno climático, contando sempre com o apoio de todos os órgãos e parcerias que possam ajudar na superação desse difícil momento.