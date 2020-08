Campinas. PCdoB lança ‘doutora negra’ pré a prefeita

O PCdoB Campinas lançou como pré-candidata a prefeita a historiadora e doutora em urbanismo pela PUC-Alessandra Ribeiro em evento esta quinta-feira. Com a presença de importantes figuras do partido, também foi lançada a proposta de Plano de Governo.

De acordo com a presidenta do partido de Campinas, Márcia Quintanilha, a proposta apresentada nesta quinta-feira é o resultado de meses de debates virtuais que ocorreram no partido, e que reuniu sua militância, seus pré- candidatos e pré-candidatas a vereador, a direção partidária e uma equipe especializada nos diversos temas de construção de políticas públicas.

A pré-candidata, Alessandra Ribeiro destacou: “foi muito gratificante construir este plano com várias mãos, pensando numa Campinas mais humana e democrática, assumirei o compromisso de fazer o melhor para a nossa população, principalmente os que mais precisam neste momento difícil que estamos passando”.