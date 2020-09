PCdoB faz convenção esta quarta e lança mulher em Campinas

O PCdoB Campinas realiza, na sede do partido (Rua Dr. Quirino, 721), no próximo dia 2 de setembro, a sua convenção eleitoral, que deverá homologar a candidatura da doutora em Urbanismo, Alessandra Ribeiro, à prefeitura de Campinas, além de uma chapa de vereadores e vereadoras para o pleito que acontece no dia 15 de novembro.

A Convenção acontecerá das 14 às 21 horas, quando os delegados e delegadas à convenção irão votar na proposta de chapa de vereadores e vereadoras e na chapa majoritária . Os delegados foram eleitos durante as reuniões dos organismos de base do partido, realizado durante o mês de agosto. Também são delegados à convenção os membros do Comitê Municipal e os integrantes da chapa de vereadores e vereadoras.

Às 19 horas acontecerá o Ato Político da convenção, que será transmitido pelas redes sociais do partido e de suas candidaturas.

O Partido, desde o lançamento da pré candidatura, no final do ano passado, tem construído as condições políticas para esse desafio.Foi constituída uma importante chapa de candidatos e candidatas à vereadores e vereadoras, com o objetivo de ampliar a vaga já existente na Câmara Municipal, hoje ocupada pelo vereador Gustavo Petta.

“Além da construção de uma combativa chapa de candidatos e candidatas ao Legislativo, construímos nos últimos meses um plano de governo inovador e que procura atender as necessidades mais urgentes da população de Campinas”, declarou a presidenta do partido, Márcia Quintanilha.

Serviço:

Convenção Eleitoral do PCdoB Campinas

Local: Rua Dr. Quirino, 721

Horário: das 14 às 21h – Ato político às 19 horas.

Alessandra Ribeiro

Dra. Alessandra Ribeiro – É Historiadora e Urbanista pela PUC CAMPINAS tendo estudos voltados para o desenvolvimento de políticas públicas para a salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial e para a Matriz Africana: territórios, memória e representação. Ex gestora cultural da Casa de Cultura Fazenda Roseira, Mestre da Comunidade Jongo Dito Ribeiro em Campinas, Mãe de Santo Umbandista, Coord. da Pós Graduação em Matriz Africana – lato senso FACIBRA/UNIVIDA e consultora especializada em estudos sobre gestão cultural de espaços públicos compartilhados e implementação da educação étnico racial.

Já participou de diversas palestras, debates e apresentações no Brasil, Peru, Moçambique, Bolívia, Africa do Sul e fez parte de comissão de avaliação em editais no Brasil, voltados para cultura, salvaguarda do patrimônio imaterial, cartografia social, matriz africana e cultura da paz.