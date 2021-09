PCdoB Americana retoma atividades e elege direção

Maior partido de Americana mas sem representante na Câmara de vereadores, o PCdoB realizou este sábado seu congresso municipal com 67 delegados locais. O PCdoB foi durante anos o maior partido de esquerda na Câmara de Americana e até hoje é a legenda com maior número de filiados na cidade.

Os presentes ao evento que aconteceu na Câmara Municipal comemoraram a organização e a presença de nomes locais. Foram definidos no encontro os novos comandantes da legenda, listados abaixo.

1.Victor Chinaglia- ex- sec. de planejamento, ex- sec. de meio ambiente, cons. do Cau por 3 mandatos, diretor do SASP e de duas cooperativas. PRESIDENTE

2.Ademir Manteiga- historiador e presidente da ASTA. VICE PRESIDENTE

3.Flávio- advogado, ex- sec. de habitação de Americana. SEC. DE ORGANIZAÇÃO

4.Roberto André Polezi (Beto Polezi) de Americana, professor universitário, leciona nos cursos de comunicação, design e gestão. Membro diretor do SINPRO Campinas delegação federativa. Ligados a CTB. SEC. COMUNICAÇÃO

5.Gilmar Vieira – duas vezes vereador de S.B. D’Oeste, ex diretor do Sindicato dos Químicos de Americana e Região. SEC. FINANÇAS

6.Cristiane da Silva Souza, membro da UNEGRO e da executiva municipal. SEC. CONTRA O RACISMO

7.Luiz Renato – Professor da rede pública, fundador da ASTA e vereador em Americana por 2 mandatos. SEC. FORMAÇÃO

8.Zilda Leandro, Dirigente do Acampamento Roseli Nunes, da CMLT. SEC. MULHERES

9.Ednelson , advogado e SEC. SINDICAL

10.Erika Sofia Takats, funcionária pública da P.M.A. e ex candidata a vereadora do PCdoB. SEC.PARLAMENTAR

11.Jânio Carneiro, fundador da CMLT, presidente da IACIA – Associação do Pós Represa e diretor da Camponesa, Cooperativa de Produtos Livres de Agrotóxico. Membro da executiva municipal. SEC. MOVIMENTOS SOCIAIS

12.Adilson Rodrigues, Biju, ex presidente do Sindicato dos Condutores 97-2007, ex candidato a vereador do PCdoB e liderança da oposição sindical. SEC. MEIO AMBIENTE

13- Marcos Avancini- Presidente do Sindicato dos Comerciários, Pleno

14- Fabrício Cangussu – Pres. do Sind. Químicos e membro da CTB , Pleno