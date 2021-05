Pavimentação une vereadores de Nova Odessa e Americana

O vereador Sílvio Natal, o Cabo Natal (Avante), de Nova Odessa, se uniu ao vereador Gualter Amado (Republicanos), de Americana, para apontar a necessidade de pavimentação de duas vias, uma de cada município, para favorecer o deslocamento de moradores da região formada por bairros de chácaras conhecida como Pós-Anhanguera.

Natal protocolou requerimento na Câmara de Nova Odessa solicitando o asfaltamento da Rua Rio Camanducaia, em Nova Odessa, até a Rua Guilherme Schmidt, no bairro São Benedito (região da Praia Azul), em Americana.

O vereador Gualter Amado, por sua vez, fez o mesmo em relação à rua Guilherme Schmidt, endereçando o requerimento à Prefeitura de Americana. O vereador Natal acompanhou a sessão de Americana na última quinta-feira (13), quando o assunto foi abordado.

“O problema se arrasta há muitos anos. Já foram feitos reparos paliativos. No entanto, por ser uma via com declive elevado, as raspas do asfaltamento acabam indo para a represa, que inclusive serve de captação de água para o nosso município causando impactos ao meio ambiente. Sem contar a poeira em dias secos, lama em dias chuvosos e grandes erosões”, afirmou Natal.

O requerimento do vereador Cabo Natal está na pauta da sessão da Câmara de Nova Odessa da próxima segunda-feira, dia 17.