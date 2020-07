Paulistão volta dia 22. Veja como vai ser

O Governo João Dória Jr. (PSDB) anunciou nesta quarta-feira, 8 de julho, que Campeonato Paulista/ Paulistão vai voltar a ser disputado. A bola vai voltar a rolar em São Paulo no dia 22 de julho, uma quarta-feira. A boa pedida para assistir todos os jogos do Paulistão, com análises aprofundadas na TV Paga é com os canais dos Planos SKY, já a partir de agora.

“No dia 22 de julho, vai acontecer a primeira rodada do Campeonato Paulista. O Paulistão foi paralisado faltando seis rodadas para chegar ao final. A previsão é de que a final seja disputada possivelmente no dia 8 de agosto, sábado, e no dia seguinte, ao que tudo indica, começa o Campeonato Brasileiro”, afirmou Dória em coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo e os demais clubes do Paulistão A1 já treinam desde o dia 1º de julho, esperando uma definição sobre a volta do Estadual. Os quatro grandes clubes voltaram juntos, para não haver vantagem de um contra o outro, como havia sido acordado entre eles no início da pandemia da Covid-19.

Algumas equipes do interior do estado, como o RB Bragantino, voltaram aos treinos antes chegando até a “irritar” os quatro grandes de São Paulo. Para a volta dos treinamentos, foi preciso realizar a testagem em massa de jogadores e funcionários dos clubes.

Os jogos do Campeonato Paulista só poderão ser disputados em cidades que estão na fase amarela, que determina a reabertura das regiões do estado conforme o avanço ao combate da pandemia. Como já era de se esperar, os jogos não terão a presença dos torcedores.

Faltam duas rodadas da fase de grupos e os jogos únicos nas quartas de final e nas semifinais e os dois jogos da grande decisão para a conclusão do Paulistão. A tabela detalhada das datas ainda não foi divulgada.