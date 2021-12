Paulistão também vai passar na Globo

A Federação Paulista de Futebol acaba de concluir as negociações dos direitos de transmissão para o Brasil do Paulistão Sicredi a partir de 2022. A Globo adquiriu os direitos de pay-per-view do maior Estadual do país e exibirá a competição no Premiere. Pelo acordo, a mesma oferta de jogos também estará disponível para assinantes do Paulistão Play, o aplicativo oficial da FPF.

A parceria com a Globo marca o encerramento das negociações dos direitos de transmissão para o Brasil, com uma distribuição que maximiza a visibilidade das partidas e também as receitas para os clubes. Com este acordo, a Federação Paulista de Futebol consolida a construção de um novo modelo de distribuição no Brasil, aumentando a receita para os clubes e ampliando o número de parceiros.

O resultado das negociações foram as parcerias com YouTube, Record TV e HBO Max, além do Premiere. Desta forma, o Paulistão Sicredi assegura em todas as plataformas uma exposição ainda maior, além de explorar sua plataforma própria, o Paulistão Play, com relacionamento direto com o torcedor nas competições paulistas.

“O acordo finaliza com sucesso nosso projeto de remodelação dos direitos de transmissão do Paulistão a partir do ano que vem. A Globo é um parceiro de longa data, e por meio do Premiere, no pay-per-view, seguirá contribuindo para a visibilidade e a força do futebol paulista”, diz Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

Tanto Premiere quanto Paulistão Play exibirão 97 jogos por temporada do Paulistão. Apenas 13 jogos não estarão neste pacote: 1 por rodada da primeira fase, e um das quartas de final, que são exclusivos da HBO Max.

“Este acordo, mais um capítulo da histórica parceria entre a Globo e a Federação Paulista de Futebol, assegura aos torcedores a maior e mais completa cobertura dos jogos dos clubes paulistas ao longo de todo o ano, tanto no Estadual como em diversas competições nacionais. Uma oferta estruturada, que pode ser adquirida nas diversas plataformas de distribuição em que o Premiere está disponível, tanto via operadoras de TV por assinatura como OTT”, explica Fernando Manuel Pinto, Diretor de Direitos Esportivos da Globo.

A estratégia de manter o pacote PPV no Paulistão Play em conjunto com o Premiere garante à FPF a possibilidade de se conectar diretamente com os torcedores do futebol paulista, construindo uma grande e importante base de dados, além de possibilitar a comercialização de inserções comerciais dentro das transmissões próprias.

O processo de negociação do Paulistão foi conduzido pela LiveMode, contratada pela FPF desde 2018 para conduzir o processo de comercialização dos direitos do Paulistão, inspirada no sucesso das negociações das principais ligas do mundo.

O Paulistão Sicredi, competição de maior audiência no país pelos últimos quatro anos consecutivos na TV aberta, também se prepara para levar uma nova experiência de futebol aos fãs por meio de transmissões com inovações tecnológicas, envolvimento de criadores de conteúdo e na produção e distribuição de todos os jogos de maneira centralizada e uniforme, a exemplo do que acontece nas principais competições do mundo, como a Champions League, por exemplo.

O Paulistão Sicredi começará no dia 26 de janeiro, e a grande decisão acontecerá em 3 de abril.