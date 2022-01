Paulistão estreia hoje com transmissão Palmeiras e Record

A Record TV dá o pontapé inicial na temporada do futebol com a estreia do Paulistão 2022. Novorizontino e Palmeiras se enfrentam a partir das 16 horas (de Brasília), no estádio Jorge Isamel de Biasi, no interior do estado, com transmissão exclusiva da emissora na TV aberta. O R7 e o PlayPlus também contarão com uma transmissão inovadora para os apaixonados por esporte.

Com o compromisso de fazer diferente, o torcedor poderá ver na TV o formato multitelas. Em uma cobrança de falta por exemplo, uma câmera mostrará o cobrador, outra o goleiro e outra a reação do treinador. Ao todo, serão 15 câmeras espalhadas para que ninguém perca nenhum lance da partida. As entrevistas com as estrelas dos espetáculo, e também com os torcedores, estão garantidas.

A narração na TV ficará por conta de Marcos de Vargas. O ex-jogador Muller, que atuou nos quatro maiores times de São Paulo, passará a sua experiência de campo com os comentários sobre a partida. De olho na arbitragem, e também no VAR, o ex-árbitro Renato Marsiglia analisará os lances mais polêmicos. O apresentador Fred Ring e o repórter Márcio Canuto também atuarão nas transmissões da TV aberta.

No R7 e no PlayPlus, o consagrado narrador Silvio Luiz estreará nas plataformas digitais. Para fazer a transmissão da partida, ele contará com os comentários divertidos dos humoristas Marcos Chiesa, o Bola, e Márvio Lúcio, o Carioca. O internauta poderá acompanhar não só a partida, como também as reações do trio enquanto acontece a partida. No pré e pós-jogo, o apresentador Zé Luiz receberá convidados para debater tudo que envolve os times.