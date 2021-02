Paulistão de e-sports começa este sábado

A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo dá início hoje (6/2), às 13 horas, ao São Paulo Jogos de E-Sports. Com mais de 1500 estudantes a partir de 14 anos de idade inscritos gratuitamente, todos da rede estadual de ensino (público e privada) do estado de São Paulo, a competição se estende até dia 28/2, quando serão revelados os vencedores das disputas de Fifa 21 e Free Fire na grande decisão, a partir das 16 horas.

A competição terá transmissão ao vivo de algumas etapas pelo site oficial da competição, o www.spjogosdeesports.com.br e também nas redes sociais da TV Cultura, a partir da terceira fase, que se inicia no dia 21/2. No site oficial do evento é possível também consultar o regulamento, programação e demais informações sobre o torneio.

A competição faz parte do calendário oficial da Secretaria e terá distribuição de medalhas e troféus aos vencedores dos dois games. Todas as etapas do SP Jogos de E-Sports serão realizadas online, atendendo portanto as recomendações de distanciamento por conta da pandemia da Covid-19.

O Secretário de Esportes do Estado, Aildo Ferreira, valorizou a disputa. “Ainda em 2021 vamos trabalhar para realizar outra edição desse torneio, tamanho seu sucesso e repercussão junto à comunidade gamer. Estamos orgulhosos e satisfeitos pelo Governo de São Paulo adentrar esse universo de tanta tecnologia, oportunidades e inclusão, bandeiras de nossa gestão”, concluiu.

Serviço

São Paulo Jogos de E-Sports

Data: 6 a 28 de fevereiro de 2021

Jogos: Fifa 21 e Free Fire

Site oficial: www.spjogosdeesports.com.br

Realização: Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.