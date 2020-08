Paulistão. Corinthians e Palmeiras ficam no 0

Corinthians e Palmeiras empataram na grande final do Paulistão. A partida disputada na Arena terminou 0 a 0 e a decisão ficou para o segundo jogo, marcado para sábado, às 16 horas, no Allianz Parque.

O jogo começou movimentado. Logo aos 3 minutos, Jô recebeu e bateu da meia-lua, porém, a bola saiu fraca e Weverton faz a defesa para o Palmeiras.

Com muita briga e poucas jogadas trabalhadas, um novo lance de perigo só voltou a ocorrer aos 27 minutos. Ramiro recebeu uma bela bola de Luan, dominou sozinho na área e, cara a cara com o goleiro, mandou nas mãos de Weverton.

Aos 30, outro lance de perigo do Corinthians. Luan cruzou, Jô desviou a bola, que sobrou para Mateus Vital. O meia do Timão bateu forte de perna direita e Weverton faz bela defesa.

O Palmeiras, por sua vez, só assustou aos 36 minutos, quando, em um escanteio, Gabriel Menino mandou a bola no segundo pau, ninguém desviou e Viña, com o gol aberto, não chegou a tempo. Para esquentar o clássico, aos 41, Rony e Mateus Vital trocaram empurrões e o clima fechou entre os jogadores de Corinthians e Palmeiras.

Antes do apito final, aos 46 minutos, Ramires perdeu a grande chance do alviverde no jogo. Após receber de Marcos Rocha, ele mandou para fora quase na pequena área de Cássio. Fim do primeiro tempo com 0 a 0 no placar.

O segundo tempo começou como o final do primeiro. Muita luta e pouco futebol. O primeiro lance de perigo ocorreu só aos 24 minutos. Em falta perigosa, Bruno Henrique bateu de perna direita no canto onde estava Cássio. Goleiro faz boa defesa, de soco, e afastou o perigo.

Do mais, somente dicussões entre os jogadores das duas equipes. Final de jogo e tudo aberto para o próximo sábado.