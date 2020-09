Patriota Nova Odessa rompe e desiste de apoiar Cap Jackson

Antes propenso a apoiar a candidatura a prefeito do novato Capitão Jackson/Avante, o Patriota Nova Odessa definiu em sua convenção municipal na última quinta-feira que vai lançar chapa de vereadores independente, o que significa que o partido não terá candidatura própria para prefeito e vice e também não apoiará candidatura ao majoritário de outra legenda.

“A opção será apenas por apresentar representantes ao legislativo preparados e focados em honrar a função”, postou o partido em nota. A decisão anterior, de apoiar o Avante, foi tomada no começo de agosto. Este final de semana, o comandante local da legenda, Rafael Brochi, divulgou que o rompimento se deu por conta da postura do Avante.

“Diante da decisão de trilhar um rumo diferente na eleição municipal, o pré-acordo com o Avante teve que ser desfeito. No entanto, desejamos sorte aos amigos candidatos da legenda, tanto do majoritário quanto do legislativo”.